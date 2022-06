Koniec pracy zdalnej. "Nie jestem gotowa na taki przeskok"

Natalia, Aneta i Kamila, które na co dzień mierzą się z tym zaburzeniem lękowym, przywołują te same objawy. Wyjściu z domu towarzyszy obawa przed upokorzeniem się przed drugim człowiekiem. Wszystkie zgodnie twierdzą, że praca zdalna stała się jednocześnie wybawieniem i krokiem do tyłu w walce z fobią i obecnie odczuwają ogromny lęk przed powrotem. "Przede wszystkim warto się do tego doświadczenia przybliżyć, choć lęk kieruje do ucieczki " - mówi mgr Sandra Rembacz w rozmowie z WP Kobieta, psycholożka, która na co dzień pomaga pacjentom w podobnych kryzysowych sytuacjach.