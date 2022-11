Koniec z opadającą cholewką. Ten trik uratuje kozaki za kolano

Zakolanówki na ratunek

Kiedy różnica między obwodem cholewki, a nogi jest zbyt duża - można wesprzeć but od środka grubszymi zakolanówki, które powinny zminimalizować problem. Długie i wełniane skarpety, często o pięknym i misternym splocie, powracają do mody. Ten sam efekt uzyskasz wykorzystując zimowe ocieplacze na nogi – tak, te same, w których w latach 80. na zajęciach fitness pojawiała się Jane Fonda. To także świetna alternatywa noszenia kozaków za kolano zimą, kiedy temperatura spada poniżej zera.