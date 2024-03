Rośnie w całej Polsce. Za jego zerwanie grozi wysoka kara

Jak uprawiać czosnek niedźwiedzi?

Na szczęście czosnek niedźwiedzi swobodnie można uprawiać w swoim ogródku i wtedy zrywać go do woli. Co ważne, roślina ta nie potrzebuje specjalnej pielęgnacji, warto jednak posadzić ją w zacienionym miejscu. Najlepiej siać go jesienią lub wiosną, a jeśli sadzimy cebulki, dobrze zrobić to na przełomie lata i jesieni.