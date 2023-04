Kontrola to forma agresji. "Notorycznie miałam ściśnięty żołądek"

Marta zorientowała się kiedyś, że partner ją śledził. – Dowiedziałam się przez przypadek – wspomina. – Raz w tygodniu jeździłam na zorganizowane treningi biegowe. Koleżanka z pracy powiedziała mi, że spotkała Wojtka, jak stał przy ogrodzeniu stadionu, na którym trenowaliśmy i robił zdjęcia. Bardzo się przestraszył, gdy go zaczepiła. Następnego dnia zapytałam go, co robił w tych okolicach, bo przecież miał oddać samochód na przegląd. Wyparł się wszystkiego i powiedział, że nigdy go tam nie było, a przeglądu nie zrobił, bo była za duża kolejka wspomina 35-latka.