Kontrowersyjna opinia Katarzyny Lubnauer. Ton wypowiedzi posłanki wywołał falę oburzenia

Niedawno posłanka Katarzyna Lubnauer wywołała kolejną kontrowersję ze względu na swoją wypowiedź. Pojawiła się w studiu "Gazety.pl", aby odpowiedzieć na pytania związane z bieżącymi sprawami politycznymi. Lubnauer pozwoliła sobie na pewną złośliwość dotyczącą niektórych kobiet. O co poszło tym razem?

Katarzyna Lubnauer – negatywna opinia o kobietach

Posłanka Katarzyna Lubnauer została poproszona o odniesienie się do niektórych spraw politycznych w studiu "Gazety.pl". Jednak najwięcej kontrowersji wzbudziła wypowiedź Lubnauer o kobietach, które po urodzeniu dziecka decydują się na zostanie w domu. Posłanka w sposób pejoratywny odniosła się do osób, które są beneficjentami programów społecznych, przez co " nie mają dobrej woli, aby pracować ". Dodatkowo Lubnauer zaznaczyła, że co prawda nie ma w tym nic złego, gdy kobieta decyduje się poświęcić życiu rodzinnemu, ale według opinii posłanki, nie może zdarzyć się sytuacja, że ktoś nie chce pracować . Słowa Lubnauer wyraźnie zaskoczyły prowadzącego Grzegorza Sroczyńskiego , który podjął poruszony temat. Dziennikarz stwierdził, że "przy śmieciówce za 1,5 tys. złotych, to jest rozsądne, iż kobieta woli zostać w domu".

Nie jest rozsądne - odpowiedziała Lubnauer. - Ze względu na to, co z systemem emerytalnym i jej emeryturą. Jest zachęta w postaci tego, że jest ta emerytura przy czwórce dzieci, ale są też kobiety, które się na to oburzają, mimo że mają czwórkę dzieci - kontynuowała posłanka.

Wypowiedź Katarzyny Lubnauer i kontrowersje

Posłanka nie zakończyła swojej wypowiedzi wyłącznie na tej kwestii. Katarzyna Lubnauer odniosła się również do sytuacji, kiedy mąż zajmuje się dziećmi, podczas gdy "kobiecie nie chciało się pójść do pracy". Prowadzący wielokrotnie zwracał uwagę posłance na nieodpowiedni dobór słów, ale Lubnauer zignorowała podobne uwagi. Jakby tego było mało, posłanka wypowiedziała się także na temat programu Koalicji Obywatelskiej. Lubnauer podkreśliła, że KO ma zamiar przywrócić szacunek do pracy, co znowu spotkało się z reakcją prowadzącego Sroczyńskiego. Dziennikarz podkreślił, że Polska należy do czołówki najbardziej zapracowanych państw w Unii, natomiast Katarzyna Lubnauer skwitowała to krótkim zdaniem "Ci, co pracują".