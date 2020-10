Kontrowersyjna stylizacja Ogórek. Jak wam się podoba?

Kozaki Ogórek – hit czy kit?

Kim jest Magdalena Ogórek?

Magdalena Ogórek jest doktorem nauk humanistycznych. Od 2008 do 2010 roku była zatrudniona w klubie poselskim Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2015 roku z ramienia tej partii kandydowała na stanowisko prezydenta RP. Uzyskała 353 883 głosy, co stanowiło 2,38 proc. wszystkich głosów oddanych w wyborach w 2015 roku. Po tej miażdżącej porażce Magdalena Ogórek zakończyła swoją współpracę z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W 2016 roku została publicystką konserwatywnego tygodnika "Do Rzeczy", a rok później rozpoczęła swoją przygodę z Telewizją Polską, w której pracuje do dziś.