Kontrowersyjne słowa księdza. Nagranie szybko skomentowały Maja Staśko i Paulina Młynarska

"Jeżeli on płonie, to ma prawo do jej ciała. A nie ona powie, że ma teraz egzamin z filozofii. Albo z psychologii, bo ona chce być psycholożką! On ma do ciebie prawo. I masz obowiązek być jako żona. Bo inaczej będzie szukał kochanki albo perwersyjnie będzie szukał zmiany orientacji" - grzmi ksiądz.