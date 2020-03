Koronawirus na świecie. Niezwykły gest marki Pronovias - zaręczeni pracownicy medyczni otrzymają prezent

Do produkcji maseczek ochronnych zaangażowały się znane marki takie jak Louis Vuitton czy New Balance. Natomiast firma Pronovias znana ze swoich spektakularnych sukien ślubnych postanowiła podziękować pracownikom medycznym w niebanalny sposób. Zaręczonym parom, które musiały przełożyć swoje ślubu z powodu koronawirusa, a na co dzień walczą o zdrowie pacjentów, podarowała suknie ślubne ze swojej oferty.