Koronawirus w Polsce. Karolina straciła pracę. Jej mąż chce się wyprowadzić

Po zaręczynach rodzice Karoliny zaproponowali, że skończą budować dom, a mieszkanie zostawią parze młodej. Dziewczyna niezmiernie ucieszyła się z tej wiadomości. "Kto by się nie cieszył w naszej sytuacji z tak dobrego startu?" – pyta. Adam również nie miał nic przeciwko. Dopiero, kiedy zamieszkali razem 4 miesiące przed ślubem, zaczął okazywać swoje niezadowolenie.

Nie czuje się mężczyzną w domu jej rodziców

To mieszkanie miało być tylko "etapem przejściowym" w ich życiu. Oboje wiedzieli, że nie jest szczytem ich marzeń i pozostaną w nim jedynie do momentu zakupu własnego lokum. Jednak z czasem Adama zaczęły irytować częste odwiedziny teściów, którzy zbyt mocno zaangażowali się w przygotowania do wesela. Chociaż po ślubie odwiedziny ustały, mąż Karoliny nadal twierdził, że teściowie ich nachodzą. Powoli zaczął drążyć temat przeprowadzki.