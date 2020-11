Koronawirus w Polsce. Relacja pacjenta z pobytu w szpitalu budzi grozę i niedowierzanie

Druzgocąca relacja pacjenta ze Śląska

Trudna podróż pacjenta i medyków trwała nieprzerwanie przez kilka godzin. W tym czasie karetka była odsyłana z jednego miejsca do drugiego, bez szans na przyjęcie. Przemieszczali się po Rybniku czy Jastrzębiu-Zdroju, aby finalnie nad ranem trafić na oddział do Wodzisławia Śląskiego.

Niewiarygodny pobyt w szpitalu

Pan Franciszek spędził w szpitalu blisko 2 tygodnie. Jak relacjonuje, to co zobaczył zostanie z nim na bardzo długo.

"Człowiek, który tego nie przeszedł, to nie uwierzy, jak tam ludzie jęczą, jak kaszlą, jak wołają o pomoc w nocy, tak to niestety wygląda. A niektórzy w COVID nawet nie wierzą" - wspomina pan Franciszek.

Mężczyzna już jest zdrowy i powrócił do domu. Jak wspomina ma jedynie żal o to, że musiał tyle godzin spędzić w karetce, ale jednocześnie jest wdzięczny ratownikom za to, że cały czas mu pomagali i to dzięki nim przeżył.