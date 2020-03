Koronawirus w szkole księcia George'a i księżniczki Charlotte? Panika w Pałacu Buckingham

Koronawirus rozprzestrzenia się na kolejne kraje. Liczba przypadków śmiertelnych przekroczyła na świecie liczbę 2800. Najtrudniejsza sytuacja na starym kontynencie jest we Włoszech. To stamtąd wróciło ostatnio czterech uczniów ze szkoły księcia George'a i księżniczki Charlotte. Dzieci pozostają w izolacji.



W Wielkiej Brytanii nie wykryto przypadku zarażenia koronawirusem, jednak podobnie jak w innych krajach władze obawiają się go i wdrażają specjalne środki bezpieczeństwa. Do tej pory z powodu koronawirusa zamknięto w Anglii 14 szkół, a ponad 23 placówki odesłały uczniów do domu lub zarządziły kwarantannę.