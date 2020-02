WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Koronkowe biustonosze. Miękkie, eleganckie, delikatne Szukasz biustonosza, który będzie inny niż standardowy i zachwyci cię zdobieniami? Możesz wybrać braletki z miękkimi miseczkami albo usztywniane staniki obszyte koronką na dekolcie lub ramiączkach. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Koronkowa braletka dodaje zmysłowości (iStock.com, Fot: VVPhoto) Zalety miękkiego biustonosza Miękki biustonosz to model z elastycznymi miseczkami, które nie zawierają wypełnienia, czyli gąbki. Zwykle jest pozbawiony fiszbin, ale to zależy od konkretnego egzemplarza. To typ mniej popularny od staników półusztywnianych lub usztywnianych, które uchodzą za modele idealne do podtrzymywania każdego typu biustu. W rzeczywistości jednak dobrze dobrana miękka miseczka nadaje się dla każdej kobiety, nawet tej, która ma problem z dobraniem rozmiaru bielizny, bo ma np. bardzo duży biust. Miękkie miseczki przylegają do skóry, a piersi nie są dodatkowo wypełniane przez gąbkę, więc nie są też optycznie większe. Na bieliźniarskim rynku znajdziemy mnóstwo eleganckich staników w różnych rozmiarach, więc każda z nas może dobrać model idealny dla siebie. Miękkie staniki często obszywa się koronką, a kobiety kochają koronki, chociażby dlatego, że niewątpliwie dodają seksapilu i są bardzo urokliwym dodatkiem do bielizny w ogóle, nie tylko do biustonoszy. Niektóre modele mają jej niewiele, a inne są obficie nią obszyte. Chociaż nie pokazujemy staników na co dzień w całej okazałości, to jednak w sypialni decydujemy się na większą ekstrawagancję. Modele uszyte wyłącznie z koronki są prześwitujące i pobudzają wyobraźnię. Alternatywa dla zwykłego stanika Od wielu sezonów bardzo modne są braletki, czyli cienkie i delikatne modele, które służą głównie jako ozdoba codziennych stylizacji i podkreślają naturalny kształt biustu. Braletki mogą mieć wydzielone miseczki, np. w kształcie trójkąta, ale mogą też przybierać formę krótkiego topu z zabudowanym dekoltem z tyłu i z przodu. Braletki wyglądają niezwykle zmysłowo i podkreślają kobiecość. Są tak piękne, że czasem nie warto ich zakrywać w całości. Dlatego też najlepiej pasują do obszernych koszul z głębokim dekoltem, swetrów i bluzek odsłaniających ramiona albo mających głębokie wycięcie na plecach. Warto wiedzieć, że braletki nie podtrzymują biustu w takim stopniu jak standardowe staniki. Do braletek często doszywa się również inne zdobienia, np. chokery i paski. Choker to rodzaj wąskiego naszyjnika przypominającego obrożę, który był bardzo popularny w latach 90., a niedawno powrócił do łask. Choker jest zazwyczaj połączony z paskiem biegnącym wzdłuż dekoltu, który zwykle się doszywa do części stanika przy mostku.