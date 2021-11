Korwin-Piotrowska broni rzeczniczki Straży Granicznej. "Postawcie się na jej miejscu"

"Widzę, że modnie jest walić z tę panią, rzeczniczkę straży granicznej, kobietę, która do sierpnia tego roku miała zupełnie inną pracę niż teraz, spokojniejszą, to pewne. I nagle, w ciągu chwili, została postawiona w obliczu ogarnięcia największego kryzysu humanitarnego i politycznego w najnowszej historii Polski. Postawcie się na jej miejscu: dalibyście radę, kozacy z sieci? Dalibyście radę z dziennikarzami, z mediami, ze stresem, zmęczeniem i pewnie zwykłym strachem, tremą, bo wcześniej nigdy nikt od was nie wymagał bycia medialnym terminatorem?" – pyta internautów Korwin-Piotrowska.