Kościół katolicki w Polsce ma poważne problemy. Wyniki raportu są nieubłagane

"Katolicyzm dziedziczny zaczyna się sypać"

Podczas konferencji, oprócz wspomnianego Przeciszewskiego, głos zabrał prof. Jan Żaryn. Odniósł się, w nawiązaniu do raportu, do problemów, z jakimi boryka się Kościół w Polsce. Profesor mówił m.in. o patologii, która dotyka dzieci oraz młodzież, a także o tym, że to właśnie Kościół w Polsce stoi na czele pomocy dla obywateli Ukrainy, którą dotknęła wojna.