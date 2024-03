Wskakuje na kolana? Daje ci wyraźny sygnał

Koty cenią swoją niezależność, lecz kiedy odczuwają samotność, uwielbiają do nas przylgnąć, wskakiwać na kolana i domagać się głaskania, przy tym zachęcając nas do interakcji mruczeniem. Ale co zrobić, gdy nasz czworonożny przyjaciel staje się nadmiernie natrętny i stale zajmuje czas innych domowników? Zanim damy się ponieść irytacji, dobrze zrozumieć, co kot próbuje nam w ten sposób powiedzieć.

Pierwszym powodem jest... podkreślenie przynależności. Kot chce w ten sposób zaznaczyć, że dana osoba jest jego "własnością". Jest to wyraz dominacji i objęcia kontroli. Lecz to nie jedyne wyjaśnienie.

Kolejnym motywem niecodziennego zachowania kota może być potrzeba okazania uczucia do właściciela. Jeśli kot kładzie się na danym człowieku, zasypiając i cicho przy tym mrucząc, wyraża swoje pełne zaufanie do niego.

Warto również wspomnieć, że jeżeli kot jest szczęśliwy będąc w towarzystwie człowieka, to trudno będzie go przekonać do opuszczenia łóżka. Koty uwielbiają spać obok ludzi, którym zaufały. Co więcej, uwielbiają ciepło. Dlatego zimą zwykle nie będą preferować mniej przytulnych miejsc do spania.