Królowa Elżbieta II ma najbardziej ekskluzywny wózek golfowy na świecie. Cena przyprawia o zawrót głowy

"Queen Mobile"

Centrum multimedialne z dużym wyświetlaczem, lodówka oraz podgrzewana przednia szyba. To tylko kilka z wielu udogodnień, które znajdują się w wyposażeniu luksusowego wózka golfowego królowej Elżbiety II. Jak możemy się dowiedzieć, monarchini testowała go przez ostatnie dwa tygodnie i jak najbardziej spełnił on jej oczekiwania.