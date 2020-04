Krystyna Janda o swoich świętach. To będzie pierwsza Wielkanoc bez jej mamy

Chociaż Wielkanoc to radosne święta, to Krystyna Janda nie ukrywa swojego smutku. W tym roku to ona pełni rolę gospodyni, po śmierci swojej mamy Zdzisławy. Aktorka mówi wprost, że boi się, że nie podoła temu wyzwaniu.

Krystyna Janda o swoich świętach Wielkanocnych (ONS)