Krystyna Zachwatowicz spełni wolę męża. Wygrała z pasierbicą

Uprawomocniony wyrok sądowy wdowa po reżyserze przyjęła z ulgą, ponieważ mogła się skupić na realizacji ostatniej woli. "Zależy mi, żeby spełnić to, co on napisał w testamencie - żeby fundacja Kyoto-Kraków przyznawała młodym artystom stypendia z dochodów z praw autorskich. To już realizujemy. I żeby - to ważne dla mnie - Archiwum Andrzeja Wajdy było takie, jak należy. I może, żeby powstała jego stała wystawa w Krakowie, na razie trudno znaleźć miejsce" - wyznała na łamach 'Gazety Wyborczej'.