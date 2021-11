Krzysztof Grabowski dosadnie o Polsce. "Nie znoszę tego kraju, ale z drugiej strony jestem od niego uzależniony"

"Nie znoszę tego kraju, ale z drugiej strony jestem od niego uzależniony i syjamsko z nim zrośnięty. Nie mógłbym funkcjonować poza nim. Nawet jak jestem gdzieś daleko stąd, na wakacjach, to zawsze przychodzi taki moment, że myślę sobie: 'No dobra, czas wracać'. Przychodzi taka konstatacja, że musisz do tego piekła wrócić. Do ludzi, z większością, których się nie zgadzasz i których nie lubisz. Bo są okropni. Ale z drugiej strony, nie mógłbym być sobą za granicą" - stwierdził.