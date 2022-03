Ksawery choruje na karłowatość. Operacje ratujące jego życie kosztują krocie

Bariery, oprócz architektonicznych, to także te społeczne; krytyczne spojrzenia obcych osób dostrzegają nie tylko rodzice Ksawerego, ale przede wszystkim on sam. – Nasz syn jest bardzo otwartym, empatycznym chłopcem – przyznaje Joanna Pudelska. – Ma ogromną świadomość swojej choroby. Kiedyś myślałam, że to dobrze, ale teraz mam mieszane uczucia. Ksawery wie, że pod względem fizycznym bardzo odstaje od rówieśników, a jest w wieku, w którym zaczyna mieć to duże znaczenie. Ksawery bardzo to wszystko przeżywa, zamyka się w sobie. Dodatkowo nie pomaga nam pandemia. Ma przyjaciół, którzy znają go od lat i akceptują, ale sam nie inicjuje nowych znajomości.