Ksenia Sobczak o mobilizacji ogłoszonej przez Putina. "Mądrzy powinni się poddać"

Władimir Putin wygłosił orędzie do obywateli, w którym ogłosił częściową mobilizację. Do służby wojskowej mają zostać powołani obywatele w tzw. rezerwie, czyli ci, którzy służyli w siłach zbrojnych i mają doświadczenie bojowe. Przed skierowaniem do jednostek przejdą dodatkowe szkolenie. Według poprawek, które wprowadzono do kodeksu karnego, za odmowę wykonania rozkazu lub walki w warunkach konfliktu zbrojnego będzie groziło im do trzech lat więzienia. Za dezercję - nawet do dziesięciu.