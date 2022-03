Margarita Simonyan. Kim jest ulubienica Putina nazywana "rosyjską carycą mediów"?

Kim jest Margarita Simonyan?

Mówi się, że swoje stanowisko objęła dzięki dużym wpływom. Jak podaje "The Guardian" z Russia Today chciała zrobić krajowe BBC czy CNN. Według jej wstępnego planu, nie miało być tam ani cenzury ani odgórnego dyktowania treści. Stało się oczywiście inaczej, bo dziś Russia Today jest główną stacją siejącą putinowską propagandę. Czy dla samej Simonyan ma to jakiekolwiek znaczenie? Niezupełnie. Za swoją "odwagę" w tym, co robi, została już kilkukrotnie nagrodzona przez Władimira Putina, którego stała się ulubienicą.