Ksiądz mówił podczas komunii o klapsach. Dr Piotrowska i o. Gużyński komentują

Gościem wtorkowego wydania programu "Newsroom" był o. Paweł Gużyński, przeor dominikanów. Odpowiadał m.in. na pytania dotyczące kontrowersyjnych słów wypowiedzianych w miejscowości Czerwionka pod Leszczynem przez tamtejszego księdza podczas pierwszej komunii świętej. Przekonywał on dzieci, że ich rodzice mają prawo na nie krzyczeć i dawać klapsy. – Prawdopodobnie w tym samym czasie dziesięciu, stu, może dwustu innych księży powiedziało piękne kazanie. Jeden niemądry ksiądz robi absolutnie krecią robotę. To skandal – uważa o. Gużyński. Jednocześnie zastanawiał się, czy jest szansa, by ten ksiądz poniósł konsekwencje tych słów. – Są one absolutnie niezgodne zarówno z Ewangelią, jak i racjonalną wiedzą o wychowywaniu dzieci – mówił przeor. Jego zdaniem najbardziej adekwatną karą dla księdza byłaby regularna kontrola jego kazań. Słowa księdza z Czerwonki skomentowała również Dr Aleksandra Piotrowska.

Rozwiń