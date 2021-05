Ksiądz ze Śląska twierdzi, że rodzice mają prawo bić dzieci. Wierni oburzeni, sprawa trafiła do kurii

Kontrowersyjne kazanie

Ksiądz Roman Kiwadowicz przyniósł do kościoła pluszową owieczkę i na jej przykładzie tłumaczył, dlaczego niektóre dzieci dostają klapsy od rodziców. "Rodzice mają prawo krzyczeć. A jak tego szczekania owieczka nie posłucha, to co się stanie? (…) Co ten pies robi, jak szczekanie nie pomaga?" - pytał dzieci.