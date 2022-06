Meghan i Harry muszą przeprosić Royalsów? "Nadszedł czas"

Meghan Markle i książę Harry wzięli udział w obchodach Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Była to ich pierwsza oficjalna wizyta w Wielkiej Brytanii, od kiedy opuścili kraj i wyprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Mimo nadziei, że chłodne stosunki między Harry’m i Meghan a Royalsami zostaną zażegnane, niewiele na to wskazuje.