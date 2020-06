Książę William kończy 38 lat. Przypominamy jego najsłodsze zdjęcia z dzieciństwa

Książę William 21 czerwca 2020 roku kończy 38 lat. Brytyjski następca tronu zawsze był uwielbiany przez poddanych. Jako dziecko - uroczy, jako nastolatek - bardzo podobny do matki. Był spokojny, wyważony i w przeciwieństwie do Harry’ego nie miał tendencji do pakowania się w medialne tarapaty.

Książę William: ulubieniec Brytyjczyków

Książę William to wzorowy tata

William i Kate kontynuują tradycję zapoczątkowaną przez matkę księcia i posyłają dzieci do londyńskiego przedszkola. Gdy mały William został przez rodziców posłany do placówki, wzbudziło to niemałą sensację. Do tej pory przyszli następcy tronu byli na wczesnym etapie edukowani w domu. Jednak księżna Diana chciała, by jej synowie mieli kontakt z innymi dziećmi, z normalnym życiem.