Księżniczka Eugenia naśladuje Meghan? Wskazują na to zdjęcia

Meghan i Harry ogłosili, że spodziewają się pierwszego dziecka zaledwie kilka dni po ślubie Eugenii i Jacka Brooksbanka. Z kolei wiadomość o drugiej ciąży została przekazana w walentynki tego roku, co złożyło się z przyjściem na świat syna ulubionej kuzynki Harry’ego. Jak zauważyli bardziej dociekliwi, Eugenię i Meghan łączy jeszcze więcej.

Uderzające analogie między księżniczkami

Jak twierdzi "Daily Mail", istnieje szereg analogii, które wskazują na to, że Eugenia "naśladuje" księżną Sussex. Przykładem jest, chociażby sesja w ogrodzie, spersonalizowana biżuteria czy też podobne ubranka dzieci. Księżniczka Yorku zaprzyjaźniła się z Markle jeszcze na długo przed upublicznieniem związku Harry’ego. Wygląda na to, że kobiety są na tyle blisko, że ich poczynania w social mediach niemal się zazębiają.

