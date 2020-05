Kuba Wojewódzki pokazał zdjęcie sprzed 28 lat. Uwagę zwraca butelka za nim

"Król TVN-u" jest zdecydowanie jedną z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Niedawno było o nim głośno za sprawą plotek o jego rzekomym powrocie do dawnego romansu z Anną Muchą. Chociaż para nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła tym doniesieniom widać, że dobrze się bawią podczas tej medialnej przepychanki.

Kuba Wojewódzki pokazał zdjęcie z młodości

Kuba Wojewódzki nie należy również do osób skromnych, co można stwierdzić po ostatnim podpisie pod jego zdjęciem z młodości. "Do szoł biznesu [pisownia oryginalna] każdy przychodzi z jakimś marzeniem. Niektórzy także z talentem" - twierdził celebryta.