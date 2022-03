Kuba Wojewódzki zostanie ojcem? "Moja dziewczyna jest w ciąży"

Choć Kuba Wojewódzki nie pierwszy raz informuje świat o swoim szczęściu związanym z ciążą partnerki (zrobił to m.in. w 2018 i 2020 roku, co okazało się nieprawdą), teraz powiedział o tym na kanapach podczas sobotniego wydania programu "Dzień Dobry TVN". Wojewódzki pojawił się tam razem z aktorem Michałem Meyerem, aby opowiedzieć i przybliżyć widzom szczegóły dotyczące nowego show stacji "Mask Singer". To właśnie wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego.