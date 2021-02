Kukiz o pedofilii w Kościele: To czas uderzenia się w piersi

Według sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" prawie 38 proc. badanych twierdzi, że za rozliczenie Kościoła z przestępstw pedofilii powinno wziąć się państwo. Paweł Kukiz w programie "Newsroom" WP powiedział, że przede wszystkim to Kościół sam powinien jak najszybciej zrobić porządek w tej kwestii. – To, co Kościół wyprawia z pedofilią, jest dla mnie, jako dla osoby wierzącej, po prostu skandalem. (…) To woła o pomstę do nieba. Mam nadzieję, że ta pomsta spotka Dymera czy jemu podobnych księży – stwierdził Kukiz. Polityk podkreślił również, że trwa właśnie Wielki Post, a to najlepszy czas dla duchownych do przyznania się do grzechów i ukarania winnych.

