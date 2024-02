Wędrowni dentyści w PRL-u. Leczyli to, co było najniżej w hierarchii potrzeb

Trzeba jednak pamiętać, że wynikało to z dziedziczonej od pokoleń biedy, wielowiekowych zaniedbań, braku edukacji. Ale też mentalności, by nie ufać ludziom miastowym, bo to inny, obcy świat. Lekarze musieli więc wykazać się ogromnym wyczuciem. Jak pisał jeden z nich: "Z chłopem trzeba umieć rozmawiać. Nie można perorować z góry". Nie zawsze było to łatwe, bo szacunek do lekarza mieszał się na wsi z niedowierzaniem, zwłaszcza gdy ambulansem przyjeżdżały młode dentystki. "Czy one w ogóle coś potrafią?". Światy miejski i wiejski musiały uczyć się siebie nawzajem.