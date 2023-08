Kup w aptece i przyklej do okna. W mieszkaniu natychmiast się ochłodzi

Ochłodzisz się w upał. Wydasz kilkadziesiąt razy mniej, niż na klimatyzację

Klimatyzacja w mieszkaniu to dla wielu luksus, na który nie mogą sobie pozwolić. Alternatywą dla klimatyzacji jest wiatrak, który może nieco ochłodzić powietrze, czyniąc upał bardziej znośnym. Niestety, to również dość spory wydatek, a do tego - by działać - pobiera prąd. Na szczęście, istnieje inny sposób, który pozwoli na utrzymanie niższej temperatury w mieszkaniu. Co więcej, kosztuje on zaledwie kilka złotych.