Kupa w foliowej torebce i krzesełka kary. Jak wybrać żłobek i potem nie żałować

Nie je i nie pije – to syndrom wielkiego stresu

Syn Katarzyny po "zaadaptowaniu" się do żłobka był w totalnym zamrożeniu. Nie jadł, nie pił, nie korzystał z toalety. Nie brał udziału w zajęciach. Po prostu siedział w kąciku i jak sam mówił, "czekał na mamę". Kiedy Katarzyna pytała go: "co dziś było miłego w przedszkolu?", mówił: "to, że po mnie przyszłaś". "A co robiłeś?", odpowiadał: "czekałem na ciebie".