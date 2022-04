Ona Polka, on Ukrainiec. Wojna wywróciła ich życie do góry nogami

Lokalizacja domu państwa Nesterenko jest wymarzona nie tylko dla rodziny z dziećmi. Miejscowość, tuż pod dużym miastem, Iwano-Frankiwskiem, to również strategiczne miejsce pod względem wojskowym. - Obawialiśmy się desantu nad miejscowością. Obserwowaliśmy krążące nad wsią drony. Złapano w okolicy kilku sabotażystów. Mąż się bał, że kiedy on wyjedzie walczyć, ktoś się włamie do naszego domu, który położony jest na wzniesieniu. Jest jednym z najwyższych punktów w okolicy – opowiada. - Obok domu jest tylko pole i las, więc to idealne miejsce dla lądowania samolotów - zauważa Michalina. - Zanim mąż poszedł do wojska, chodził po miejscowości z lokalnymi patrolami cywilnymi. Mężczyźni nie byli uzbrojeni, ale była taka sytuacja, kiedy podejrzany samolot lądował w okolicy, wtedy wszyscy chwycili za widły i to, co mieli pod ręką, i pobiegli sprawdzić, co się dzieje - relacjonuje.