Kurdej-Szatan po dwóch tygodniach wróciła do mediów społecznościowych. Mówi, że "rośnie w niej nadzieja"

Nadal nie cichną echa po medialnej wpadce Barbary Kurdej-Szatan. Przypomnijmy, że sytuacja zaczęła się, gdy aktorka na swoim profilu na Instagramie opublikowała filmik ze wschodniej granicy, na którym widać, jak strażnicy graniczni używają siły wobec uchodźców. "Co tam się dzieje? To jest k*rwa "straż graniczna"? "Straż"? To są maszyny bez serca, bez mózgu, bez niczego! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy! K*rwa! Jak tak można! Boli mnie serce, boli mnie cała klatka piersiowa, trzęsę się i ryczę! Mordercy! Chcecie takiego rządu wciąż? Który zezwala na takie rzeczy, wręcz rozkazuje tak się zachowywać?" – napisała wtedy Kurdej-Szatan pod postem.