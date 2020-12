WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Kurtka puchowa - jakie modele będą modne zimą 2020/2021? Ochrona przed chłodem jak żadna inna i będzie oryginalną bazą każdej stylizacji – kurtka puchowa to zdecydowanie must have na sezon jesień-zima 2020/2021! Jaką wybrać? Zobacz puchówki, które zdominowały tegoroczne trendy! Modna kurtka puchowa na zimę 2020/2021 – jaką wybrać? Wypełnione naturalnym puchem albo puchem z recyklingu, z wodoodpornej tkaniny, z kapturem lub bez, o kroju oversize albo perfekcyjnie dopasowane – damskie kurtki puchowe we wszystkich możliwych wersjach królują w trendach od kilku sezonów i wszystko wskazuje na to, że zostaną z nami na długo. Są nie tylko praktyczne, ciepłe i z reguły wodoodporne, ale też niebywale stylowe. Dziś nosimy je zarówno klasycznie – do sportowych bluz i joggerów, jak i elegancko - do oversizowych koszul, botków na obcasie, a nawet zwiewnych boho sukienek midi. A w sieciówkach, sklepach online i u topowych marek premium znajdziemy tysiące oryginalnych modeli w przeróżnych kolorach, fasonach i wzorach. Zastanawiasz się, który z nich wybrać w tym sezonie? Sprawdź przegląd najmodniejszych i dobierz puchówkę do tego, co kryje Twoja szafa! Kurtka puchowa oversize Bez problemu włożysz pod nią ulubione, przeskalowane swetry czy dłuższe bluzy w rozmiarze XXL. Kurtka puchowa oversize to jedna z najbardziej praktycznych opcji na zimę 2020/2021. Pokochasz ją jednak nie tylko za wygodę i komfort termiczny bez względu na warunki panujące na zewnątrz, ale też za uniwersalność. Oversizowa puchówka idealnie współgra z rurkami, legginsami, ale też szerszymi spodniami palazzo. Najlepiej nosić ją do motocyklowych botków typu Chelsea lub do klasycznych workerów, np. Timberland. Długa kurtka puchowa Sięgają tuż przed albo tuż za kolano. Można się nimi otulić jak miękką kołdrą. Jednak długie kurtki puchowe są nie tylko maksymalnie ciepłe, ale też niesamowicie stylowe. To właśnie puchowe płaszcze królują w szafach fashionistek i w kolekcjach znanych, modowych marek. Do wyboru mamy czarne, w kolorze kości słoniowej, ciemnej, butelkowej zieleni czy stonowanej szarości. Jak je nosić? Do ciężkich, masywnych botków, przeskalowanych swetrów z warkoczami i ciepłych legginsów. Genialnie wyglądają też z dopasowanymi, ołówkowymi spódnicami z eko-skóry i bluzami z kapturem! Taliowana puchówka Wydaje Ci się, że w puchowej kurtce nie da się wyglądać szczupło? Nic bardziej mylnego! Jeśli lubisz fasony, które podkreślają sylwetkę, postaw na modną puchówkę z paskiem w talii. Taka krótka kurtka o taliowanym kroju sprawi, że zyskasz idealne proporcje i poczujesz się naprawdę kobieco. Modele tego typu świetnie wyglądają zarówno z dopasowanymi jeansami z wąską nogawką i sztybletami, jak i z plisowanymi spódnicami i kozakami za kolano. Doskonale odnajdą się także w zestawach z cienkimi sweterkami i golfami czy spodniami palazzo z szeroką nogawką. A jeśli lubisz sportowe zestawy, taliowana kurtka puchowa z paskiem będzie idealna do noszenia z legginsami, bluzami z kapturem i modnymi śniegowcami. Metaliczna kurtka puchowa Nie należy do najbardziej uniwersalnych, ale na pewno wyróżnisz się w niej z tłumu. Metaliczna kurtka puchowa w złocie, srebrze czy odcieniu rose gold to sposób na odważne, zimowe stylizacje. Perfekcyjnie komponuje się z czarnymi total lookami i z zestawami z podobnej palety barw. Przykładowo srebrną możesz łączyć z szarymi swetrami i błękitnymi jeansami, złotą – z beżami, brązami i rudościami, a rose gold – z ubraniami w odcieniach pudrowego różu czy kremowego beżu. Jedno jest pewne: w metalicznej puchówce nie przejdziesz niezauważona! Puchówka-puffer – krótka kurtka na zimę Szukasz kroju, który sprawdzi się w outfitach z ulubionymi jeansami mom-fit, spodniami z wysokim stanem i plisowanymi spódnicami? Postaw na kurtkę puffer – puchówkę sięgającą do linii bioder o szerszym, lekko oversizowym fasonie. Modele tego typu możesz nosić luźno albo dopasowane w pasie przy pomocy specjalnych gumek. Najlepiej komponują się ze spodniami i spódnicami z wysoką talią i swetrami, koszulami czy bluzkami wpuszczonymi do środka. W klasycznej czerni, w energetycznym, neonowym odcieniu, a może w wersji lakierowanej lub z eko-skóry? Wybór puchówek w tym sezonie jest naprawdę ogromny, a wśród fasonów coś dla siebie znajdzie każda z nas, bez względu na rozmiar czy typ sylwetki.