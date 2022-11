Kurtka z prawdziwym puchem za śmiesznie małe pieniądze. W niej nie zmarzniesz

Kurtka z naturalnym puchem za 260 zł

To model Vero Moda Dolly. Krótka kurtka na zamek z dużym kapturem w kolorze granatowym (dostępne są także opcje czarna i beżowa; ich cena to 270 zł). Bardzo praktyczna, wygodna kurtka na co dzień. Idealna do samochodu. Ma poziome przeszycia, pionowe kieszenie. Co ważne, jest delikatnie taliowana i nie jest bardzo nabita powietrzem, dzięki czemu wygląda zgrabnie, dopasowuje się do figury i nie dodaje sztucznie kilogramów. Wypełniona jest w 50% puchem i w 50% pierzem kaczym.