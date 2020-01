WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 2 poradnik kupującegomoda damska Sylwia Ścibak wczoraj (14:29) Kurtki z naturalnym wypełnieniem. Najlepsze modele dla pań i panów Kurtki z naturalnym wypełnieniem wciąż są uznawane za najlepsze izolatory ciepła. Jednak przed ich kupnem powstrzymuje nas często cena. Dlatego warto polować na wszelkie promocje, dzięki którym możemy dostać taki model nawet za połowę ceny regularnej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kurtka z naturalnym wypełnieniem jest lekka i sprężysta (iStock.com, Fot: Veles-Studio) Sekret naturalnego wypełnienia Naturalne wypełnienie to puch i pierze ptaków, kaczek i gęsi. Puch to mięciutkie, bardzo drobne pióra przypominające śnieg, które mają trójwymiarowe, haczykowate włókna. Dzięki temu tworzą przestrzeń zatrzymującą ciepło. Puch jest bardzo lekki i sprężysty, dlatego kurtki nim wypełnione wcale nie są tak bardzo grube i obszerne (chyba że mają taki fason), jak mogłoby się nam wydawać, i łatwo je złożyć w kostkę i umieścić w walizce. Pierze zaś przypomina zwyczajne pióra ptaków, jest nieco większe i mniej sprężyste, ale równie dobrze zatrzymuje ciepło. Puch trudno uzyskać, toteż kosztuje więcej od pierza, przy czym pierze również nie jest tanie. Dlatego producenci stosują syntetyczne zamienniki. Kurtki z naturalnym wypełnieniem to idealne rozwiązanie na mroźną zimę dla każdego, kto nie chce zakładać pod spód wielu warstw ubrań, by czuć ciepło. Często są polecane sportowcom i turystom, którzy wybierają się na wycieczki w góry czy do wiecznie chłodnych rejonów świata. Współcześnie stosuje się wiele syntetycznych zamienników pierza i puchu, które mają dorównywać właściwościom i przy tym nie kosztować majątku. Jednak wciąż naturalne upierzenie ptaków jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli chcemy kupić taką kurtkę dostosowaną do uprawiania sportu, trzeba wybierać modele ze specjalnymi membranami, które dobrze wyizolują ocieplinę od pozostałych warstw. Dlaczego? Dlatego, że piórka tracą swoje właściwości w długim kontakcie z wodą i wilgocią, co jest ich drugą największą wadą poza oczywiście ceną. Poza tym wilgotny puch czy pierze to dobre środowisko do rozwoju pleśni. Syntetyczny puch to zazwyczaj włókna z poliestru powleczone silikonem, które mają być lekkie i sprężyste. Chronią przed ciepłem, są antyalergiczne i odporne na wodę, a przy tym o wiele tańsze. Kurtki z takim wypełnieniem są o wiele łatwiejsze w konserwacji, jednak nie zapewniają tak dobrej izolacji cieplnej. Jakie fasony? Naturalnym puchem i pierzem wypełnia się przede wszystkim kurtki zimowe, krótkie lub długie. Zwykle stosuje się mieszankę obu tych surowców w różnych proporcjach. Kurtki te są zazwyczaj pikowane, pokryte śliską, lekko połyskującą warstwą materiału syntetycznego, który chroni ocieplinę przed czynnikami zewnętrznymi. Niektóre modele są przeznaczone do noszenia na co dzień, inne zaś, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nadają się do uprawiania sportu i turystyki. Ceny niektórych kurtek mogą sięgać kilkuset złotych, ale jeśli trafimy na dobrą promocję poświąteczną, możemy dostać wybrany model nawet połowę taniej. Artykuł stanowi część działań promocyjnych realizowanych z partnerami zewnętrznymi 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne