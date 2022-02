Kylie Jenner zdradziła, jak nazwała dziecko. Jej synek dostał oryginalne imię

Kylie Jenner urodziła drugie dziecko w wyjątkowym dniu

Drugie dziecko Kylie Jenner i Travisa Scotta przyszło na świat w wyjątkowym dniu, którego data wskazywała same dwójki. Był to bowiem 2 lutego 2022 roku. Celebrytka poinformowała o narodzinach maleństwa kilka dni później, publikując czarno-białe zdjęcie, na którym jej córka Stormi trzyma rączkę braciszka. Co ciekawe, rodzeństwo będzie obchodziło urodziny dzień po dniu, ponieważ 4-letnia Stormi urodziła się 1 lutego 2018 roku.