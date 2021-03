Laminowanie brwi. Wszystko, co musisz wiedzieć

Na czym polega laminowanie brwi?

Wady i zalety laminowania brwi

Nie zaleca się wykonywania laminowania brwi samodzielnie w domu. Nieumiejętna aplikacja kwasu tioglikolowego może skończyć się uszkodzeniem najcieńszych włosków . Jeśli ktoś obawia się zabiegów z użyciem kwasu, może postawić na samo pokrycie brwi odżywką z keratyną bądź olejkami. W takim przypadku trudno będzie ujarzmić niesforne włosy. Jedyne co dzięki temu uzyskamy, to odżywienie.

Laminowanie brwi – ile to kosztuje?

Ile kosztuje laminowanie brwi? Odpowiedź nie będzie zaskakująca: to zależy. Na ostateczny koszt ma wpływ m.in. wybór salonu, ale kwota na jaką zazwyczaj trzeba się przygotować to między 100-200 zł. Zabieg trwa ok. 45 minut i trzeba go powtarzać mniej więcej co miesiąc.