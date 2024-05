Wyeksponowała stringi. Pisarek lansuje odważny trend

Kilka sezonów temu świat fashion został opanowany przez modę Y2K , która jest niczym innym, jak nostalgią za pierwszą dekadą drugiego tysiąclecia . Do szaf powróciły króciutkie topy, jeansowe "biodrówki", welurowe komplety dresowe czy czółenka z bardzo wąskimi, spiczastymi czubkami, które wraz z torebkami "bagietkami" nosimy do teraz.

W ten sposób nosiły się m.in. Britney Spears , Christina Aguilera , Paris Hilton czy nawet Halle Berry . Każda celebrytka, która chciała, żeby o niej mówiono, stosowała ten trik. I choć dziś patrzymy na ich stylizacje, wzdrygając się od "cringe’u", to i tak wystające stringi zaliczyły swój powrót do trendów.

Żyjemy w czasach "nagich" sukienek, które zakrywają, ale tak naprawdę mają eksponować ciało i bieliznę. Zatem czy wystające znad spodni stringi nadal są tak kontrowersyjne? Mimo wszystko tak. Choć nie szokują jak kiedyś, to niezmiennie wzbudzają skrajne emocje. W ostatnich sezonach trend na pokazywanie stringów lansowała m.in. Emily Ratajkowski , Hailey Bieber czy siostry z klanu Kardashian-Jenner.

A co z przykładami z polskiego podwórka? Ostatnio w tej śmiałej odsłonie zaprezentowała się Karolina Pisarek . Modelka włożyła stanik sportowy i jasne jeansy z szerokimi nogawkami . Lecz w oczy rzucały się przede wszystkim czarne stringi , których paseczki wylądowały nad biodrami.

