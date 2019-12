WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 lara gesslerpiotr szeląg oprac. Katarzyna Dobrzyńska 26-12-2019 (08:52) Lara Gessler pokazała zdjęcie z sypialni. Wzrok przykuwa jej czerwona sukienka Lara Gessler na swoim profilu na Instagramie pokazała zdjęcie z hotelowego pokoju. Na fotografii widzimy również jej ukochanego – Piotra Szeląga, ale wzrok przykuwa obłędna sukienka Lary w krwistym odcieniu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Lara Gessler pokazała zdjęcie z pokoju hotelowego (ONS.pl) Lara Gessler święta Bożego Narodzenia spędza w gronie najbliższej rodziny. Chociaż Gesslerowie traktują ten czas bardziej jako chwilę odpoczynku i wytchnienia nie zabrakło uroczystej świątecznej kolacji. Zanim jednak zasiedli do stołu Lara Gessler pokazała zdjęcie "zza kulis", które wyjątkowo przypadło do gustu jej obserwatorom. Lara Gessler pokazała zdjęcie z sypialni Lara Gessler udostępniła zdjęcie, na którym pozuje na łóżku w czerwonej sukience. W tle widzimy piękny hotelowy pokój oraz ukochanego Lary, Piotra Szeląga, który nie może oderwać wzroku od swojej wybranki. Nic dziwnego, trzeba przyznać, że w tej stylizacji Lara Gessler wygląda zjawiskowo. Ta sukienka zdecydowanie wpisuje się w najgorętsze trendy. Jej bieliźniany krój dodaje elegancji. A czerwony kolor idealnie współgra z cerą 30-latki. Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy. Obserwatorzy Lary Gessler byli zachwyceni i fotografią i stylizacją restauratorki. "Jacy wy jesteście piękni", "Jaka cudna dziewczyna!", "Cudnie wyglądasz Lara. Skąd ta boska sukienka?", "Masz nogi do samego nieba!" – pisali internauci. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Straciła dwa domy i oszczędności. Justyna zaczyna życie od zera w wieku 46 lat 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne