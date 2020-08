Lea Michele urodziła syna. Znane są imiona dziecka – bardzo oryginalne!

Ostatnie miesiące były trudne dla Michele. Nie dość, że oczekiwała narodzin dziecka w czasie pandemii, to jeszcze dostało się jej za rzekome rasistowskie komentarze sprzed lat, a potem za to, że miała nie interesować się zaginięciem koleżanki po fachu Nayi Rivery. Dziś sytuacja jest zgoła inna. 33-letnia aktorka i piosenkarka patrzy na przyszłość z nadzieją, bo właśnie została matką.

Lea Michele – syn

Dziś dowiadujemy się z kolei, jakie imiona otrzymał synek gwiazdy "Glee". Otóż, Michele i Reich nazwali dziecko Ever Leo. Oryginalnie, ale jak na hollywoodzkie standardy nie jest to jakaś wielka ekstrawagancja. – Rodzice są szczęśliwi i niezwykle wdzięczni. Ever jak na razie jest 'łatwym' maluchem – czytamy w "People".