Lekarka ze Śląska ponownie zarażona koronawirusem. Ma ważny apel

Dr Beata Poprawa, która na co dzień pracuje w szpitalu w Tarnowskich Górach, opublikowała poruszający wpis, w którym przyznała, że po raz drugi zachorowała na Covid-19. "Trudno będzie teraz przez to przejść, ale jestem na dobrej drodze do wyzdrowienia" – czytamy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Dr Beata Poprawa (Facebook.com, Beata Poprawa)