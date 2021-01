Lekarz z Florydy zmarł na naglą chorobę krwi. Czy to może mieć związek ze szczepieniem przeciwko COVID-19?

Żona zmarłego twierdzi, że przyczyną choroby mogła być przyjęta szczepionka

Jednak rzecznik firmy farmaceutycznej Pfizer twierdzi, że nie ma aktualnie dowodów na to, że śmierć lekarza, jest związana ze szczepieniem. - Obecnie nie wierzymy, że ma to bezpośredni związek z naszą szczepionką - powiedział dziennikarzom rzecznik Pfizera.

Gregory Michael nie miał powikłań od razu. Jednak wg zapewnień żony, trzy dni po szczepieniu zauważył na ciele wybroczyny - czerwone plamy wskazujące na krwawienie pod skórą - na stopach i dłoniach. Kiedy zgłosił się do szpitala, lekarze zdiagnozowali, u niego ostrą małopłytkowość, schorzenie bardzo niebezpieczne gdyż, prowadzi do niekrzepliwości i trudnych do opanowania krwawień.