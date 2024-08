Lepiej nie chodzić tam na grzybobranie. Inaczej posypią się mandaty

Wielu Polaków, szczególnie pod koniec lata, kiedy w lasach zaczynają pojawiać się prawdziwki, kurki i podgrzybki, wybiera się na grzybobranie. Mokra i chłodniejsza pogoda sprzyja wzrostowi grzybów, dlatego grzybiarze już tłumnie ruszyli do lasów. Ważne jednak, aby przestrzegać zasad obowiązujących podczas grzybobrania.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że grzyby nie mogą być zbierane wszędzie tam, gdzie rosną. W parkach narodowych roślinność oraz grzyby są objęte specjalną ochroną, przez co ich zrywanie jest zabronione. Ta sama zasada dotyczy jagód i innych owoców rosnących w tych obszarach. Złamanie tego zakazu może skutkować karą pieniężną sięgającą nawet 500 zł, jeżeli zostaniemy przyłapani przez patrol straży leśnej.

Istnieją również inne miejsca, w których obowiązuje zakaz zbierania grzybów. Są wśród nich części lasów z zakazem wstępu, uprawy do wysokości 4 metrów, drzewostany nasienne, powierzchnie doświadczalne czy ostoje zwierzyny. Zakaz ten dotyczy również terenów wojskowych.

Wielu Polaków doskonale rozpoznaje poszczególne gatunki grzybów. Zdarza się jednak, że w przypadku niektórych okazów pojawiają się wątpliwości, bowiem mogą być do siebie bardzo podobne.

Tak też jest m.in. z jadalnymi kurkami i trującą lisówką pomarańczową. W przypadku pierwszego gatunku warto zwrócić uwagę na jego trzonek. Powinien on być bowiem bladopomarańczowy. U lisówki jest on z kolei zdecydowanie bardziej pomarańczowy.

Właśnie dlatego należy zbierać tylko te grzyby, które są dobrze znane i wyrośnięte. Warto pamiętać także, by umieszczać je w pojemnikach przepuszczających powietrze, a nie w plastikowych torbach.

