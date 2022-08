To zabija nasze libido. Powodem nie jest tylko przemęczenie

Częstym powodem jest też stres i przemęczenie. "Zabieganie, zestresowanie i zmęczenie to wszystko przekłada się na nasz organizm. Ludzie pracują pod ciągłą presją, w stresie, co powoduje, że ich poziom prolaktyny rośnie i znajduje się w górnych granicach normy. To wszystko wpływa na spadek libido" - tłumaczy Aleksandra Jodko-Modlińska.