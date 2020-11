Leszek Miller zaskoczył wnuczkę. Polityk zdecydował się na szokujący krok

Leszek Miller na Instagramie

Leszek Miller bardzo chętnie opowiada o swojej jedynej wnuczce Monice, która od dłuższego czasu jest znana w środowisku influnecerów. Dziewczyna szokuje licznymi tatuażami i kolczykami, co na pewno przyciąga uwagę wielu osób. Sam polityk wyznał, że początkowo nie był zachwycony ozdobami wnuczki, ale akceptuje jej życiowe wybory. Monika Miller wielokrotnie namawiała dziadka do założenia konta na Instagramie i jak widać, przyniosło to efekty.