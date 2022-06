Liam Neeson i Natasha Richardson byli idealną parą. Przerwała to tragedia

Uczucie między Neesonem a Richardson rozkwitało. Aktor wysłał przyszłej żonie pocztówkę z Krakowa, gdy pracował nad filmem "Lista Schindlera". "Doganiasz mnie. Dużo miłości, Oskar" - napisał. Natasha zareagowała stanowczo. Przyleciała do Polski na spotkanie z Neesonem i powiedziała mu: "To jak list od kumpla. Co naprawdę nas łączy?". Aktor w późniejszych rozmowach wspominał, że to wtedy zakochał się w niej naprawdę.