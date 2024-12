Od lat żyje w trzeźwości. Nie ukrywa, co robiła po alkoholu

Lily Allen niedawno zgodziła się na rozmowę z "The Times". Wokalistka przyznała, że od pięciu lat jest trzeźwa. Problemy z nadużywaniem alkoholu w pewnym momencie mocno komplikowały jej życie. Pod wpływem procentów gwiazda zupełnie traciła nad sobą kontrolę - stawała się wręcz nieobliczalna.

W wywiadzie Allen opisała swój najgorszy życiowy moment, który był skutkiem nadużywania alkoholu. Gwiazda upiła się i pojechała do byłego męża, będącego już w innym związku. "Zaczęłam na niego krzyczeć, obudziłam dzieci, naprawdę je zdenerwowałam" - ujawniła.

Lily Allen, odnosząc się do opisanej wcześniej sytuacji, podkreśliła, że jej dzieci pamiętają całe zajście. Artystka ma dwie córki: urodzoną w 2011 roku Ethel Mary i Marnie Rose, która przyszła na świat w 2013 roku.

Niedługo po całym zajściu, Allen wyszła spotkać się ze znajomymi. Opisała, co zaszło, a jej przyjaciel miał zasugerować, że Lily musi zamówić gin z tonikiem, aby odreagować. Kiedy znajomi poszli do łazienki, w głowie wokalistki zaczęły się kłębić różne myśli.

Lily Allen nie tknęła alkoholu od pięciu lat. Gwiazda przyznała, że córki obecnie czują się bezpieczne, a to jest dla niej najważniejsze. Wokalistka napomknęła, że kiedy dorastała, w jej otoczeniu znajdowały się osoby, które miały problemy z nadużywaniem alkoholu oraz narkotyków.

